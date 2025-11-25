РУ
    21:18, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туристы разобрали стену 500-летнего замка ради селфи в Шотландии

    В Шотландии туристы повредили стену замка Ардврек, существующего уже полтысячелетия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Туристы разобрали стену 500-летнего замка ради селфи в Шотландии
    Фото: Facebook/@Historic Assynt

    О происшествии сообщила общественная организация Historic Assynt, занимающаяся сохранением исторического наследия региона. По данным объединения, туристы разобрали часть стены, чтобы проложить себе путь к руинам замка.

    В день инцидента вода из озера, расположенного рядом с замком, поднялась и закрыла участок пляжа, по которому туристы обычно подходят к руинам. Путешественники решили, что проще разрушить старинную кладку, чем пройти по мокрому песку — все ради эффектных фотографий.

    В Historic Assynt отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми. Посетители взбираются на стены ради эффектных снимков, и каждый раз это приводит к постепенному разрушению сооружения. Периодически также фиксируются кражи денег из ящиков для пожертвований, на которые проводятся ремонтные работы.

    Замок Ардврек построен около 1490 года одним из старейших шотландских родов. К началу XVIII века его оставили, и он постепенно превратился в живописные руины на берегу озера Ассинт. Сегодня это популярный туристический объект в северной Шотландии.

    Поврежденный участок стены уже отремонтировали. Вокруг замка установили дополнительные таблички с просьбой уважительно относиться к объекту, а рядом с ящиком для пожертвований разместили QR-код, позволяющий перечислить средства онлайн.

    Historic Assynt призвала туристов не взбираться на руины ради фотографий и бережно относиться к памятникам истории.

    Ранее сообщалось, что вандалы осквернили святыню в Туркестанской области.

    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
