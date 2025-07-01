10:46, 01 Июль 2025 | GMT +5
Туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Боровом
Доступ к уникальному природному памятнику — скале Жумбактас закрыт в Национальном парке «Бурабай». Об этом сообщается на странице парка в Instagram, передает агентство Kazinform.
- Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья. Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана, - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушители будут привлекаться к административной ответственности.
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