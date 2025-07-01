Туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Боровом

- Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья. Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана, - говорится в сообщении.