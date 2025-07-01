РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:46, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Боровом

    Доступ к уникальному природному памятнику — скале Жумбактас закрыт в Национальном парке «Бурабай». Об этом сообщается на странице парка в Instagram, передает агентство Kazinform.

    Жумбактас Жұмбақтас Лес Боровое деревья Орман Бурабай ағаштар
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья. Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

    Что ждет туристов в Бурабае этим летом - читайте здесь.

    Теги:
    Туризм Нацпарк Бурабай Внутренний туризм Бурабай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают