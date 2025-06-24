Что ждет туристов в Бурабае этим летом

Один из самых высокотехнологичных музеев Казахстана

Знакомство с Бурабаем стоит начать с мультимедийного интерактивного комплекса на поляне Абылай хана, который помогает окунуться в историю Казахстана. В июле 2024 года он прошел масштабную реконструкцию и стал одним из самых высокотехнологичных музеев Казахстана. Использование современных анимационных и аудиовизуальных технологий позволяет каждому посетителю погрузиться в уникальную атмосферу казахской культуры и узнать больше об истории нашей страны.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Вот лишь несколько уникальных вещей, которые вы встретите только здесь. Это зал «Куб 360» - единственный в Казахстане зал с уникальной технологией воспроизведения изображения. Изображение в кинотеатре куб 360 отображается с помощью 30 проекторов, что позволяет зрителям почувствовать себя частью фильма.

Далее - интерактивные экспозиции: в комплексе можно услышать напутствие от Абылай хана, увидеть казахские танцы в 3D-исполнении солистов Астана Опера и почувствовать себя батыром, стреляющим из лука и преодолевающим препятствия. Интерактивные экспозиции в игровой форме помогают детям и зарубежным гостям узнать о национальных музыкальных инструментах, орнаментах, а также о животном мире и растениях казахских степей. Также в комплексе можно увидеть символическое древо, объединяющее все казахские ру (роды), их тамгу на интерактивной карте страны.

«Комплекс в среднем в сезон принимает до 80 человек в день, что делает его идеальным местом для групповых посещений. Особенно полезным это может быть для школьников – экскурсии в таком формате помогают изучать историю доступно и увлекательно», - считают организаторы.

Лесная ферма Aqmaral

Это уникальный оздоровительный комплекс, расположенный в живописной местности в 12 км от Бурабая. Здесь сочетаются экологичный туризм, традиционные методы оздоровления и этнокультурные элементы.

Ферма включает в себя несколько направлений. Первое – пантолечебница, где посетителям предлагают процедуры на основе пантов маралов — мощного природного источника витаминов, аминокислот и микроэлементов. Пантовые ванны и другие лечебные процедуры укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ и общее самочувствие.

Второе - мараловое хозяйство. Эти благородные животные известны своими целебными пантами. Туристы могут понаблюдать за ними вблизи, узнать об особенностях маралов, процессе сбора пантов и традициях, связанных с мараловодством.

В расположенных здесь же юртах гости могут отведать блюда национальной кухни и познакомиться с казахскими обычаями.

Drive Forum Burabay

На лесной ферме Aqmaral ежегодно при поддержке ТОО «Бурабай даму» проходит фестиваль автотуризма, активного отдыха и путешествий Drive Forum Burabay. В этом году, по традиции, на него съехались представители из различных стран.

«Идея проведения фестиваля возникла в 2019 году. Первый масштабный форум состоялся в 2022 году и стал первым подобным мероприятием в Казахстане. В нём приняли участие более 1000 автопутешественников из Казахстана, Турции, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Участники преодолели около 800 км по маршруту Бурабай — Улытау, посещая исторические и сакральные места страны. Цель фестиваля — повысить международный интерес к Казахстану, обменяться опытом между лидерами автопутешествий и популяризировать автотуризм среди казахстанцев», - сообщили организаторы.

Трехдневный фестиваль Drive Forum Burabay - это мастер-классы и лекции от экспертов в области автотуризма и активного отдыха, конкурсы и состязания для участников всех возрастов, концертная программа с участием местных и приглашённых артистов, квесты и экскурсии по окрестным достопримечательностям, купание в близлежащем водоёме и возможность размещения в палатках, автодомах, прицепах или автомобилях.

Новые смотровые площадки

Стоит заметить, что на территории ГНПП «Бурабай» начинается обновление восьми смотровых площадок. Новые обзорные точки появятся на горе Болектау, Иманаевском ручье, мысе Горелый и Долине любви, скалах Аютас, Туфелька, Максимка и перешейке между озерами Бурабай и Большое Чебачье.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Благоустройство, помимо удобных лестниц, будет включать в себя террасы для отдыха, фотозоны с малыми архитектурными формами. Также появится веревочный парк.

«Хочу подчеркнуть, что благоустройство призвано решить не только вопросы комфорта туристов. Исследования, которые по нашему запросу в 2024 году начали проводить ученые, говорят о том, что из-за превышения норм рекреационной нагрузки почвенный покров в местах популярных туристических маршрутов не успевает восстанавливаться естественным путем. В некоторых локациях рекреационные нормы превышены до 9 раз, из-за чего появились признаки деградации почв. Деревянные лестницы на металлическом каркасе не только облегчат подъем посетителям, но и минимизируют вытаптывание почв. Фотозоны на смотровых площадках добавят отдыхающим колорита и развлечений. Надеемся, что благоустройство частично снимет и больной для нас вопрос появления новых надписей и граффити на скалах», - отметил директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков.

Проект благоустройства включает также организацию четырех автомобильных парковок общей вместимостью 55 машин и расширение SMART-системы видеонаблюдения. По словам сотрудников ГНПП, на озере Щучье и в курортной зоне поселка Бурабай будет установлено 35 «умных» камер, а также модернизированы уже действующие средства видеонаблюдения. Новая система позволит круглосуточно отслеживать безопасность туристов и случаи нарушений природоохранного законодательства.

Так, в городе Щучинске возведена новая смотровая площадка, представляющая собой металлическую конструкцию в виде национального бренда – юрты. Диаметр площадки - 9 м, высота ее от основания до шанырака - 14 м. Вдоль смотровой установлено искусственное освещение, а само строение юрты подсвечивается неоновым освещением.

«Стоит отметить что данная локация направлена на снижение рекреационной нагрузки на поселок Бурабай, и уже имеет популярность среди местных жителей и гостей», - добавили в ГНПП.