Туристам придется платить два евро, чтобы подойти к римскому фонтану Треви

Таким образом городские власти надеются в том числе снизить «хаотичные туристические потоки».

Новое ограничение для посетителей, желающих посмотреть на памятник в стиле барокко, вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Собранные средства будут поступать в городской бюджет для оплаты расходов на содержание фонтана и обслуживание там посетителей. Город рассчитывает получать 6,5 млн евро в год только от платы за посещение фонтана.

Объявляя об этом решении в пятницу, мэр Рима Роберто Гуальтьери, как сообщило агентство Reuters, сказал, что «два евро — это не так уж много … и это приведет к менее хаотичным туристическим потокам».

Сбор за посещение фонтана Треви является частью новой тарифной системы для некоторых музеев и памятников в столице Италии.

Доступ к ряду объектов, которые в настоящее время взимают плату за вход, станет бесплатным для жителей Рима.

В то же время туристы и лица, не являющиеся резидентами Италии, должны будут платить за осмотр фонтана Треви и еще пяти достопримечательностей, включая музей Наполеона.

Дети младше пяти лет, а также люди с инвалидностью и сопровождающее их лицо, будут освобождены от платы за осмотр достопримечательностей.

Туристы по-прежнему смогут бесплатно смотреть на фонтан Треви, построенный итальянским архитектором Никола Сальви в 18 веке, — но с расстояния.

По данным мэрии Рима, в настоящее время этот объект посещают в среднем 30 000 человек в день.

После реставрационных работ, проведенных в прошлом году, Гуальтьери ввел систему очередей, чтобы предотвратить скопление больших толп вокруг достопримечательности.

Сейчас одновременно вокруг фонтана могут находиться не более 400 человек.

