телерадиокомплекс президента РК
    07:30, 29 Август 2025 | GMT +5

    Туриста спустили с 4 тысяч метров в горах Алматы

    В горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Туриста спустили с 4 тысяч метров в горах Алматы
    Фото: МЧС РК

    Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь. У одного из участников резко ухудшилось самочувствие — проявились признаки горной болезни.

    Для сопровождения при спуске направлены спасатели с КСП «Туюк-Су».

    Спустя два часа спасатели передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

    Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.

    Ранее руководитель дежурной смены аварийно-спасательной службы Алматы Юрий Сергеев рассказал как подготовиться к походу в горы и почему туристы попадают в беду.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
