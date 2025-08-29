Туриста спустили с 4 тысяч метров в горах Алматы

Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь. У одного из участников резко ухудшилось самочувствие — проявились признаки горной болезни.

Для сопровождения при спуске направлены спасатели с КСП «Туюк-Су».

Спустя два часа спасатели передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.

Ранее руководитель дежурной смены аварийно-спасательной службы Алматы Юрий Сергеев рассказал как подготовиться к походу в горы и почему туристы попадают в беду.