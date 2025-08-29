07:30, 29 Август 2025 | GMT +5
Туриста спустили с 4 тысяч метров в горах Алматы
В горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь. У одного из участников резко ухудшилось самочувствие — проявились признаки горной болезни.
Для сопровождения при спуске направлены спасатели с КСП «Туюк-Су».
Спустя два часа спасатели передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.
