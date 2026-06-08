Туриста спасли после падения со скалы в Алматы

В урочище Мынжылкы Медеуского района Алматы на высоте 3020 метров один из участников туристической группы сорвался во время спуска с пика Малыш, передает агентство Kazinform.

Турист 2007 года рождения.

Как сообщает МЧС, прибывшие на место спасатели оперативно обнаружили пострадавшего, оказали ему первую помощь и приступили к эвакуации.

— После транспортировки в безопасное место турист был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС. Еще трое участников группы были сопровождены спасателями в безопасное место и в медицинской помощи не нуждались, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в горах Алматы спасли иностранного студента.