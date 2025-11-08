Турецкий кофе получил европейское признание

Турецкий кофе — это первый продукт Турции, внесенный в европейский реестр традиционных наименований.

Решением Европейского Союза этот напиток стал обладателем статуса TSG, который присваивается продуктам, сохраняющим традиционные методы приготовления и особое культурное значение.

Согласно заявлению Союза палат и бирж Турции, кофе по-турецки — это не просто способ приготовления напитка, а часть национальной идентичности. Его история уходит корнями в XVI век, когда кофе впервые появился в Стамбуле и быстро стал неотъемлемой частью общественной жизни — от утонченных приемов в османских дворцах до простых уличных кофейных лавок.

Процесс приготовления турецкого кофе требует мастерства и терпения. Мелко молотые зерна варятся в медной джезве/турке на слабом огне до образования густой пенки, а подается напиток в маленьких чашках — часто вместе со стаканом воды и кусочком рахат-лукума.

Теперь, благодаря признанию Евросоюза, турецкий кофе официально закрепил за собой статус культурного достояния, а не просто популярного напитка.

Для Турции это не только символ уважения к своим традициям, но и важный шаг в продвижении национальной гастрономической культуры на мировой арене.

