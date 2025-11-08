РУ
    12:45, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турецкий кофе получил европейское признание

    Европейский Союз официально присвоил турецкому кофе статус Traditional Speciality Guaranteed (TSG) — «гарантированная традиционная специализация», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansı

    Турецкий кофе — это первый продукт Турции, внесенный в европейский реестр традиционных наименований.

    Решением Европейского Союза этот напиток стал обладателем статуса TSG, который присваивается продуктам, сохраняющим традиционные методы приготовления и особое культурное значение.

    Согласно заявлению Союза палат и бирж Турции, кофе по-турецки — это не просто способ приготовления напитка, а часть национальной идентичности. Его история уходит корнями в XVI век, когда кофе впервые появился в Стамбуле и быстро стал неотъемлемой частью общественной жизни — от утонченных приемов в османских дворцах до простых уличных кофейных лавок.

    Процесс приготовления турецкого кофе требует мастерства и терпения. Мелко молотые зерна варятся в медной джезве/турке на слабом огне до образования густой пенки, а подается напиток в маленьких чашках — часто вместе со стаканом воды и кусочком рахат-лукума.

    Теперь, благодаря признанию Евросоюза, турецкий кофе официально закрепил за собой статус культурного достояния, а не просто популярного напитка.

    Для Турции это не только символ уважения к своим традициям, но и важный шаг в продвижении национальной гастрономической культуры на мировой арене.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз отказал Турции в эксклюзивных правах на традиционный турецкий донер

    Мы также писали о том, что турецкая чайная, которая расположена в одном из самых оживленных мест Каракея в Стамбуле давно известна своим классическим турецким чаем. С недавнего времени там из-за повсеместного подорожания начали продавать «полчашки чая» или «чай для бедных».

     

