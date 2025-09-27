Евросоюз отказал Турции в эксклюзивных правах на традиционный турецкий донер

Если бы заявка Турецкой ассоциации производителей донера (UDOFED) была принята, в странах ЕС под названием «донер кебаб» могла бы продоваться только та еда, которая произведена строго по турецкому рецепту. Все другие варианты, включая популярные в Европе рецепты, не соответствующие турецким стандартам, утратили бы право использовать это название.

Особое беспокойство заявка вызвала в Германии — стране, где это мясное блюдо стал привычной уличной едой. По словам представителя Немецкой ассоциации производителей döner Эрдогана Коча, одобрение заявки стало бы катастрофой.

— 95% донера, продаваемого в Германии, пришлось бы убрать с прилавков, — говорит он.

Согласно турецкой заявке, под запрет попало бы, например, использование говядины, пришлось бы серьезно ограничить маринады, изменить специи и даже способы приготовления мяса. В результате европейский döner лишился бы своего привычного вкуса и внешнего вида.

Söner – немецкий ответ турецкому döner

Донер в Германии не просто еда — это часть культурной идентичности. Некоторые политики открыто называют его своим любимым блюдом. Особенно ярко выделяется баварская партия Христианско-социальный союз во главе с Маркусом Зёдером. Партия зарегистрировала логотип «Söder Kebab», на котором изображен сам Зёдер у гриля с донером. Более того, они даже официально зарегистрировали альтернативный бренд донер — Söner, представляя его как «немецкий döner».

Таким образом, немецкий Söner стал своеобразным ответом на попытки Турции закрепить монополию на донер в ЕС.

