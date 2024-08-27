Турецкая семья отправилась в трейлере из Анкары в Астану на Игры кочевников

Турецкая семья села в переоборудованный в автодом автобус и отправилась из Анкары в Астану на V Всемирные игры кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadoly.

На автобусе модели 1982 года Идиль и Бурак Дуран с двухлетним сыном едут на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Казахстане 8-13 сентября.

Клинический психолог Идиль Дуран и плотник Бурак Дуран вместе со своим двухлетним сыном Гюнешем Кутлуханом временно оставили привычную жизнь в Стамбуле и уже 9 месяцев живут в автобусе, который они назвали «Кочевник».

Фото: aa.com.tr

Семья Дуран, переоборудовавшая пассажирский автобус 1982 года в трейлер, делится своей жизнью и путешествиями на своей странице в социальной сети «Где это?».

Супруги Дуран, начавшие свой путь из столицы Турции Анкары проедут до Астаны около 5400 километров.

Бурак Дуран рассказал корреспонденту агентства Anadoly о том, что приключения его семьи в автодоме длятся уже три года.

- Когда мы услышали, что в этом году Игры кочевников пройдут в Казахстане, мы подумали, почему бы не выехать подальше на нашем автобусе под названием «Кочевник». Правда, нам предстоит преодолеть долгий путь. Каждый, кто слышал эту мысль, говорил: «Вы с ума сошли?». Проехать 5 тысяч 400 километров непросто. У нашей машины была какая-то проблема, но мы все починили перед отъездом. Ремонтировавшие наш автобус работники удивились, когда услышали, что мы собираемся поехать в Казахстан, - говорит Бурак Дуран.

Фото: aa.com.tr

По словам Идиль Дуран, сначала они проедут из Турции в Грузию, затем в Россию и через Татарстан доберутся до Казахстана.

Фото: aa.com.tr

- Я с супругом и сыном планируем путешествие по всей Центральной Азии. В этот момент у меня на глаза наворачиваются слезы, я немного взволнована. Потому что мое происхождение — Центральная Азия, — говорит Идиль.

Фото: aa.com.tr

Идиль Дуран описала процесс переоборудования автобуса в фургон и изменения в своей жизни следующим образом:

- Эти усилия длились три года, но оно того стоило. Мы заперли дом в Стамбуле и переехали в трейлер. В прошлом мы довольно много путешествовали, занимались кемпингом. Однако теперь это гораздо удобнее – мы путешествуем по стране, не выходя из дома. Наш двухлетний сын всегда с нами. Таким образом мы показываем ему красоту нашей страны, местную культуру, знакомим его с интересной и познавательной жизнью. Путешествовать в трейлере – это действительно большой комфорт. Мы живем так уже девять месяцев. Вероятно, когда мы вновь переступим порог нашей городской квартиры, нам будет тесновато. Это дает нам надежду, что наш ребенок будет расти таким же свободным.

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.