Турар Дуйсехан завоевал «золото» Игр исламской солидарности в муай-тай

Спортсмен сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан стал победителем VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

Казахстанцу, выступающему по муай-тай в весовой категории до 60 кг, в финальном поединке противостоял Аяд Албадр из Ирака. Бой завершился в пользу Турара Дуйсехана со счетом 29:28.

Ранее в 1/8 финала он одолел представителя Саудовской Аравии Албара Аламуда, в четвертьфинале оказался сильнее Адела Халила из ОАЭ, а в полуфинальной встрече победил азербайджанца Али Алиева.

Таким образом, Дуйсехан принес сборной Казахстана 11-ю золотую медаль Игр. Наша команда остается в топ-3 сильнейших стран по завоеванным наградам.

Медальный зачет по итогам семи соревновательных дней:

1. Турция — 102 медали (58 золотых, 26 серебряных, 18 бронзовых)

2. Узбекистан — 49 (15 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых)

3. Казахстан — 36 (11 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых)

4. Иран — 38 (10 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых)

5. Египет — 29 (10 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых)

6. Нигерия — 14 (шесть золотых, пять серебряных, три бронзовые)

7. Азербайджан — 39 (пять золотых, 13 серебряных, 21 бронзовая)

8. Бахрейн — 12 (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые)

9. Саудовская Аравия — 24 (пять золотых, одна серебряная, 18 бронзовых)

10. Индонезия — 23 (четыре золотые, 12 серебряных, семь бронзовых)

Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности.