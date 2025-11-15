РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:37, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турар Дуйсехан завоевал «золото» Игр исламской солидарности в муай-тай

    Турар Дуйсехан пополнил копилку сборной Казахстана еще одним «золотом» VI Игр исламской солидарности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

    Турар Дуйсехан завоевал «золото» Игр исламской солидарности в муай-тай
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    Спортсмен сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан стал победителем VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Казахстанцу, выступающему по муай-тай в весовой категории до 60 кг, в финальном поединке противостоял Аяд Албадр из Ирака. Бой завершился в пользу Турара Дуйсехана со счетом 29:28.

    Ранее в 1/8 финала он одолел представителя Саудовской Аравии Албара Аламуда, в четвертьфинале оказался сильнее Адела Халила из ОАЭ, а в полуфинальной встрече победил азербайджанца Али Алиева.

    Таким образом, Дуйсехан принес сборной Казахстана 11-ю золотую медаль Игр. Наша команда остается в топ-3 сильнейших стран по завоеванным наградам.

    Медальный зачет по итогам семи соревновательных дней:

    1. Турция — 102 медали (58 золотых, 26 серебряных, 18 бронзовых)

    2. Узбекистан — 49 (15 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых)

    3. Казахстан — 36 (11 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых)

    4. Иран — 38 (10 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых)

    5. Египет — 29 (10 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых)

    6. Нигерия — 14 (шесть золотых, пять серебряных, три бронзовые)

    7. Азербайджан — 39 (пять золотых, 13 серебряных, 21 бронзовая)

    8. Бахрейн — 12 (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые)

    9. Саудовская Аравия — 24 (пять золотых, одна серебряная, 18 бронзовых)

    10. Индонезия — 23 (четыре золотые, 12 серебряных, семь бронзовых)

    Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают