РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:25, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турар Дуйсехан принес Казахстану 11-ю золотую медаль Исламиады

    Представитель команды Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан принес Казахстану 11-ю золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Турар Дуйсехан
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов.
    В финале Дуйсехан одержал победу над Аядом Албадром (Ирак).

    Первый раунд выиграл соперник. Однако последующие два забрал наш боец, став в итоге победителем.

    После боя спортсмен оценил соперника по финалу и отметил, что поединок получился напряженным.

    — Финальный бой был очень напряженным. Соперник старше меня и гораздо опытнее. Кроме того, он профессиональный боец — провел три поединка в лиге One Championship и во всех одержал победу. Психологически готовиться было очень непросто. Но мы тщательно подготовились к финалу и сумели выиграть. После первого раунда тренеры сказали: «Усиль давление». Потому что соперник был ниже ростом и физически уступал мне. Нужно было прижать его к углу и перехватить инициативу. Все вышло так, как планировали. Главная цель — выиграть Кубок Казахстана и чемпионат страны, а затем стать чемпионом мира класса А, — сказал спортсмен.

    Ранее представитель команды по настольному теннису Кирилл Герасименко добавил в копилку Казахстана десятую золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают