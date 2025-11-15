Турар Дуйсехан принес Казахстану 11-ю золотую медаль Исламиады

Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов.

В финале Дуйсехан одержал победу над Аядом Албадром (Ирак).

Первый раунд выиграл соперник. Однако последующие два забрал наш боец, став в итоге победителем.

После боя спортсмен оценил соперника по финалу и отметил, что поединок получился напряженным.

— Финальный бой был очень напряженным. Соперник старше меня и гораздо опытнее. Кроме того, он профессиональный боец — провел три поединка в лиге One Championship и во всех одержал победу. Психологически готовиться было очень непросто. Но мы тщательно подготовились к финалу и сумели выиграть. После первого раунда тренеры сказали: «Усиль давление». Потому что соперник был ниже ростом и физически уступал мне. Нужно было прижать его к углу и перехватить инициативу. Все вышло так, как планировали. Главная цель — выиграть Кубок Казахстана и чемпионат страны, а затем стать чемпионом мира класса А, — сказал спортсмен.