«Тур культур пекинской оперы» дебютировал в Алматы

Мероприятие представило богатое культурное наследие и туристические ресурсы Пекина через захватывающие представления пекинской оперы, интерактивные демонстрации нематериального культурного наследия, культурные и туристические выставки, а также динамичные флешмобы, объединяющие два города. Инициатива направлена на углубление двустороннего культурного и туристического обмена между Пекином и Алматы.

Укрепление культурно-туристических связей: «Здравствуй, Пекин» способствует сближению

До начала основного мероприятия представители 15 туристических агентств, отраслевых ассоциаций и культурных организаций Алматы, а также преподаватели и студенты местного Института Конфуция, заранее прибыли на выставку. Посетителей особенно заинтересовала фотовыставка «Здравствуй, Пекин», и многие с энтузиазмом просили экскурсоводов рассказать об изображённой древней столице.

Фото: bocec.cn

Когда пекинская опера встречает домбру: межкультурный флешмоб празднует разнообразие через музыку

Пекин и Алматы — два ярких города на маршруте инициативы «Пояс и путь» — обладают уникальным культурным наследием. В Алматы состоялось необычное творческое слияние: через музыку и визуальное искусство традиции двух стран нашли точки соприкосновения. В рамках «Тура культур пекинской оперы» пекинские артисты выступили в коллаборации с Оркестром казахских народных инструментов имени Курмангазы, устроив серию впечатляющих флешмобов в знаковых локациях города: на заснеженных склонах горнолыжного курорта Шымбулак, у Вознесенского собора в парке Панфилова и в Парке Первого Президента. Эти моменты были запечатлены на видео, демонстрируя поэтичную гармонию восточного и западного искусства.

На фоне знаменитых достопримечательностей Алматы завораживающее звучание казахских народных инструментов — домбры, баяна и кобыза — органично переплелось с ярким звучанием цзинху, гонгов и барабанов пекинской оперы. Контрастные, но дополняющие друг друга звуки сложились в впечатляющую картину культурного резонанса и взаимного уважения. Эта спонтанная и трогательная художественная коллаборация вышла за рамки языка и жанров, символизируя глубокую связь между цивилизациями и общее стремление к гармонии в многообразии.