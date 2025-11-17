20:14, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Туманы и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 17 ноября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, на северо-западе низовая метель.
По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке — усиление ветра.
Ранее штормовые предупреждения объявили в Казахстане на 17 ноября.