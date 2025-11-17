Туманы и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 17 ноября

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, на северо-западе низовая метель.

По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке — усиление ветра.

Ранее штормовые предупреждения объявили в Казахстане на 17 ноября.