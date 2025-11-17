РУ
    20:14, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туманы и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 17 ноября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    туман
    Фото: freepik.com

    Большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, на северо-западе низовая метель.

    По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке — усиление ветра.

    Ранее штормовые предупреждения объявили в Казахстане на 17 ноября.

