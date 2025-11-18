Туман накроет весь Казахстан 18 ноября

В области Абай ожидается ветер юго-восточный на юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетісу ветер восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман.