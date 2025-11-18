РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туман накроет весь Казахстан 18 ноября

    В 17 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 18 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    Астана, метель, снег, туман, боран, қар, погода, ауа райы
    Фото: Kazinform

    В области Абай ожидается ветер юго-восточный на юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

    В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, юге Атырауской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с.

    В области Жетісу ветер восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, севере, в центре Костанайской области ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

    Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

    На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают