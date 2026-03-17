Туман накроет почти весь Казахстан 17 марта

В Астане ожидается временами туман. На дорогах гололедица.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на юге области порывы 15 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман.

В районе Алакольских озер области Жетысу ветер юго-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на юге области порывы 15 м/с.

В Костанайской области ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Ранее синоптики прогнозировали потепление в Казахстане до +20 градусов.