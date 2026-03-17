РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 16 Март 2026 | GMT +5

    Туман накроет почти весь Казахстан 17 марта

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстану на 17 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    туман Астана
    Фото: Kazinform

    В Астане ожидается временами туман. На дорогах гололедица.

    На западе, севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

    На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на юге области порывы 15 м/с.

    На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на юге области порывы 15 м/с. 

    На юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. 

    В районе Алакольских озер области Жетысу ветер юго-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на юге области порывы 15 м/с.

    В Костанайской области ожидается туман. 

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. 

    На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, в горных районах области 15-20 м/с. 

    На западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман.

    Ранее синоптики прогнозировали потепление в Казахстане до +20 градусов.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают