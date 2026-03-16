телерадиокомплекс президента РК
    12:27, 16 Март 2026 | GMT +5

    До +20 градусов потеплеет в Казахстане

    В ближайшие дни на большей части РК прогнозируется дальнейший рост дневных температур воздуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Однако погода останется неустойчивой на севере, в горных районах юга страны, где с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра. По республике прогнозируется туман.

    Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до 10-15 тепла, на юге — до 15-20 тепла, на севере, востоке — до 3-8 тепла.

    Ранее сообщалось, что по всей территории Казахстана начнется постепенное потепление, столбики термометров зафиксируют 5-10 тепла.

    Динара Жусупбекова
