12:27, 16 Март 2026 | GMT +5
До +20 градусов потеплеет в Казахстане
В ближайшие дни на большей части РК прогнозируется дальнейший рост дневных температур воздуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Однако погода останется неустойчивой на севере, в горных районах юга страны, где с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра. По республике прогнозируется туман.
Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до 10-15 тепла, на юге — до 15-20 тепла, на севере, востоке — до 3-8 тепла.
Ранее сообщалось, что по всей территории Казахстана начнется постепенное потепление, столбики термометров зафиксируют 5-10 тепла.