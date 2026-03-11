15:09, 11 Март 2026 | GMT +5
Долгожданное потепление придет в Казахстан
Несмотря на то, что на календаре уже весна, зима в Казахстане не хочет уступать свои права, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Особенно сильно присутствие зимы почувствовали жители северных и восточных регионов Казахстана — после снега и метели данные регионы оказались под влиянием холодного антициклона, который принес существенное понижение температуры воздуха.
Однако и весна не дремлет, и уже с 12 марта по всей территории Казахстана начнется постепенное повышение температуры воздуха: если в северных регонах ожидаются слабоположительные температуры, то южных регонах к 14 марта столбики термометров зафиксируют 5-10 тепла.
Ранее в Казахстане прогнозировалась неустойчивая погода.