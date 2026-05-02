KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Деньги на ребенка, которых нет: почему не платят алименты

    Почему тысячи детей месяцами не получают положенные выплаты, кто чаще всего уклоняется от алиментов и какие меры реально работают — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    алименты
    Фото: pixabay

    Тысячи дел и миллиарды тенге

    Проблема неуплаты алиментов в Казахстане остается одной из самых острых социальных тем. «Сухая статистика» закрывает целые семьи, где один из родителей в одиночку несет все расходы на ребенка.

    По данным Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК, по состоянию на 1 апреля 2026 года на исполнении находилось 296 448 исполнительных производств о взыскании алиментов. В 2025 году эта цифра составляла более 350 тыс дел, с общей суммой свыше 18 млрд тенге.

    Костанайская область в этом направлении тоже, к сожалению, не отстает — здесь насчитывается почти 15 тысяч должников, по которым сумма долга 1,2 млрд тенге.

    При этом в масштабах страны 12 072 должника относятся к числу проблемных — это те, кто вовсе не исполняет алиментные обязательства и не производит оплату. Общая сумма их задолженности достигла 18,4 млрд тенге.

    Проблемная категория

    Как отмечает частный судебный исполнитель Несибели Басенова, алиментные дела — одни из самых сложных в практике.

    — Мы часто видим, что у человека сразу несколько обязательств. Это не только алименты, но и кредиты. Бывает, что должник должен пяти-шести, а иногда и пятнадцати-двадцати организациям и в такой ситуации алименты, к сожалению, не всегда становятся приоритетом, — говорит она.

    а
    Фото: личный архив Н.Басеновой

    По ее словам, в таких случаях взыскание затягивается, а задолженность продолжает расти.

    Официально доля неисполненных исполнительных производств по алиментам составляет 95%. Однако, как поясняют в Комитете, этот показатель нельзя трактовать буквально, потому что, это длящееся обязательство. Производство может находиться на исполнении годами — до совершеннолетия ребенка или до 21 года, если он учится.

    — Многие воспринимают эту цифру как показатель неэффективности. Но нужно понимать: алиментное производство не закрывается после одного платежа. Оно сопровождает человека на протяжении многих лет, — отмечает Басенова.

    Где зарыт корень зла

    Что обычно делают должники, чтобы уйти от обязательств? Например, скрывают реальный доход. Именно отсутствие официальных зарплат занимает первую строчку по ключевым проблемам в этом вопросе. В Костанайской области 38% должников либо не имеют официальной работы, либо вообще не платят.

    — Эта категория чаще всего становится самой сложной в работе судебных исполнителей. Официальной зарплаты нет, зарегистрированного имущества часто тоже нет, а доказать реальные доходы бывает непросто, — уточняет ЧСИ.

    Но только экономическими причинами проблема не исчерпывается. На ситуацию также влияют затяжные конфликты между бывшими супругами, взаимное недоверие и нежелание одного из родителей участвовать в жизни ребенка после распада семьи. В некоторых случаях должники объясняют отказ платить тем, что не доверяют целевому расходованию денег. Однако такая позиция, по сути, не отменяет обязанность по содержанию ребенка.

    Павлодарцы задолжали своим детям более 800 млн тенге алиментов
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Еще один тяжелый фактор — асоциальный образ жизни. В числе причин, отрицательно влияющих на выплату алиментов, в Комитете прямо называют злоупотребление алкоголем, лудоманию и другие формы зависимости. Все это ведет к потере стабильного дохода, накоплению долгов и постепенному выпадению человека из нормальной социальной и трудовой жизни.

    Что делать?

    Когда должник не исполняет свои обязательства добровольно, к нему применяются меры принудительного исполнения, предусмотренные законом. Это временное ограничение на выезд из Казахстана, арест денежных средств и иного имущества, обращение взыскания на доходы, а также меры административной и уголовной ответственности.

    — Если человек игнорирует требования, мы применяем весь комплекс мер — от ареста счетов до ограничения выезда. В крайних случаях наступает уже уголовная ответственность, — говорит Басенова.

    В первом квартале 2026 года к административной ответственности привлечены 1 157 должников, из них 43 — в Костанайской области.

    По уголовной статье 139 УК РК за неисполнение обязанностей по содержанию детей за этот же период осуждены 89 должников. По Костанайской области, как уточнили в Комитете, 15 дел находятся на стадии досудебного следствия.

    Вместе с тем государство делает ставку не только на наказание, но и на попытку вернуть должника в систему легального заработка. Так, за три месяца 2026 года в Казахстане удалось трудоустроить 1 058 должников, а в счет погашения задолженности было взыскано три миллиарда тенге. А в 2025 году возможность платить получили 6 499 должников.

    — Когда у человека появляется официальный доход, вопрос алиментов решается гораздо быстрее. Поэтому мы активно работаем с центрами занятости и стараемся вовлекать должников в легальную занятость, — отмечает Басенова.

    Доходы будут «видны»: что изменится

    Сейчас на республиканском уровне готовятся системные изменения. Планируется интеграция с базами данных госорганов, которая позволит видеть реальные доходы должников, в том числе:

    • самозанятых,
    • водителей такси,
    • курьеров,
    • лиц, получающих доход от выигрышей.

    — Если раньше человек мог скрыть доход, работая неофициально, то сейчас такие возможности постепенно сокращаются. Это один из ключевых шагов к повышению эффективности взыскания, — считает Басенова.

    По сути, государство пытается закрыть одну из главных лазеек, которой долго пользовались недобросовестные родители: когда официальный доход отсутствует, но фактически человек зарабатывает, просто эти деньги не видны в системе. Если такие интеграции заработают полноценно, подтверждать наличие доходов у должников станет значительно проще, а значит — больше шансов будет и у взыскателей реально получить деньги на содержание детей.

    документы, отчет
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Стоит помнить, что закон предусматривает и дополнительный механизм защиты ребенка. Если родители не исполняют свои обязательства, алименты могут быть взысканы с других родственников, например с дедушек и бабушек, если у них есть необходимые средства. На исполнении сегодня находятся 18 таких производств.

    Для Костанайской области и всей страны в целом приведенные цифры указывают на системную социальную проблему. И пока одни родители годами добиваются исполнения решения суда, другие продолжают скрываться за отсутствием официальной работы, неоформленными заработками или личными конфликтами.

    Главный вопрос здесь даже не в количестве производств и не в суммах задолженности, а в том, что за каждым таким делом стоит ребенок, для которого алименты не являются формальностью. Это деньги на повседневную жизнь, питание, лекарства, школу и элементарное чувство защищенности. Поэтому тема алиментов остается одной из самых острых не только для судебной системы, но и для всего общества.

    Ранее сообщалось, что взыскать алименты за рубежом станет проще. Сенат РК ратифицировал два протокола.

    По данным Генпрокуратуры Казахстана, в розыске находятся 818 человек за неуплату алиментов, из которых 743 — мужчины. Большинство ожидающих алименты — женщины в возрасте от 21 до 49 лет. В 2024 году 717 женщин подали заявления против отцов, которые не выполняли свои обязательства по содержанию детей.

    Алименты Деньги Долги Долги по алиментам Закон и право Общество Развод
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор