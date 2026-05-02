Деньги на ребенка, которых нет: почему не платят алименты

Почему тысячи детей месяцами не получают положенные выплаты, кто чаще всего уклоняется от алиментов и какие меры реально работают — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Тысячи дел и миллиарды тенге

Проблема неуплаты алиментов в Казахстане остается одной из самых острых социальных тем. «Сухая статистика» закрывает целые семьи, где один из родителей в одиночку несет все расходы на ребенка.

По данным Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК, по состоянию на 1 апреля 2026 года на исполнении находилось 296 448 исполнительных производств о взыскании алиментов. В 2025 году эта цифра составляла более 350 тыс дел, с общей суммой свыше 18 млрд тенге.

Костанайская область в этом направлении тоже, к сожалению, не отстает — здесь насчитывается почти 15 тысяч должников, по которым сумма долга 1,2 млрд тенге.

При этом в масштабах страны 12 072 должника относятся к числу проблемных — это те, кто вовсе не исполняет алиментные обязательства и не производит оплату. Общая сумма их задолженности достигла 18,4 млрд тенге.

Проблемная категория

Как отмечает частный судебный исполнитель Несибели Басенова, алиментные дела — одни из самых сложных в практике.

— Мы часто видим, что у человека сразу несколько обязательств. Это не только алименты, но и кредиты. Бывает, что должник должен пяти-шести, а иногда и пятнадцати-двадцати организациям и в такой ситуации алименты, к сожалению, не всегда становятся приоритетом, — говорит она.

По ее словам, в таких случаях взыскание затягивается, а задолженность продолжает расти.

Официально доля неисполненных исполнительных производств по алиментам составляет 95%. Однако, как поясняют в Комитете, этот показатель нельзя трактовать буквально, потому что, это длящееся обязательство. Производство может находиться на исполнении годами — до совершеннолетия ребенка или до 21 года, если он учится.

— Многие воспринимают эту цифру как показатель неэффективности. Но нужно понимать: алиментное производство не закрывается после одного платежа. Оно сопровождает человека на протяжении многих лет, — отмечает Басенова.

Где зарыт корень зла

Что обычно делают должники, чтобы уйти от обязательств? Например, скрывают реальный доход. Именно отсутствие официальных зарплат занимает первую строчку по ключевым проблемам в этом вопросе. В Костанайской области 38% должников либо не имеют официальной работы, либо вообще не платят.

— Эта категория чаще всего становится самой сложной в работе судебных исполнителей. Официальной зарплаты нет, зарегистрированного имущества часто тоже нет, а доказать реальные доходы бывает непросто, — уточняет ЧСИ.

Но только экономическими причинами проблема не исчерпывается. На ситуацию также влияют затяжные конфликты между бывшими супругами, взаимное недоверие и нежелание одного из родителей участвовать в жизни ребенка после распада семьи. В некоторых случаях должники объясняют отказ платить тем, что не доверяют целевому расходованию денег. Однако такая позиция, по сути, не отменяет обязанность по содержанию ребенка.

Еще один тяжелый фактор — асоциальный образ жизни. В числе причин, отрицательно влияющих на выплату алиментов, в Комитете прямо называют злоупотребление алкоголем, лудоманию и другие формы зависимости. Все это ведет к потере стабильного дохода, накоплению долгов и постепенному выпадению человека из нормальной социальной и трудовой жизни.

Что делать?

Когда должник не исполняет свои обязательства добровольно, к нему применяются меры принудительного исполнения, предусмотренные законом. Это временное ограничение на выезд из Казахстана, арест денежных средств и иного имущества, обращение взыскания на доходы, а также меры административной и уголовной ответственности.

— Если человек игнорирует требования, мы применяем весь комплекс мер — от ареста счетов до ограничения выезда. В крайних случаях наступает уже уголовная ответственность, — говорит Басенова.

В первом квартале 2026 года к административной ответственности привлечены 1 157 должников, из них 43 — в Костанайской области.

По уголовной статье 139 УК РК за неисполнение обязанностей по содержанию детей за этот же период осуждены 89 должников. По Костанайской области, как уточнили в Комитете, 15 дел находятся на стадии досудебного следствия.

Вместе с тем государство делает ставку не только на наказание, но и на попытку вернуть должника в систему легального заработка. Так, за три месяца 2026 года в Казахстане удалось трудоустроить 1 058 должников, а в счет погашения задолженности было взыскано три миллиарда тенге. А в 2025 году возможность платить получили 6 499 должников.

— Когда у человека появляется официальный доход, вопрос алиментов решается гораздо быстрее. Поэтому мы активно работаем с центрами занятости и стараемся вовлекать должников в легальную занятость, — отмечает Басенова.

Доходы будут «видны»: что изменится

Сейчас на республиканском уровне готовятся системные изменения. Планируется интеграция с базами данных госорганов, которая позволит видеть реальные доходы должников, в том числе:

самозанятых,

водителей такси,



курьеров,

лиц, получающих доход от выигрышей.

— Если раньше человек мог скрыть доход, работая неофициально, то сейчас такие возможности постепенно сокращаются. Это один из ключевых шагов к повышению эффективности взыскания, — считает Басенова.

По сути, государство пытается закрыть одну из главных лазеек, которой долго пользовались недобросовестные родители: когда официальный доход отсутствует, но фактически человек зарабатывает, просто эти деньги не видны в системе. Если такие интеграции заработают полноценно, подтверждать наличие доходов у должников станет значительно проще, а значит — больше шансов будет и у взыскателей реально получить деньги на содержание детей.

Стоит помнить, что закон предусматривает и дополнительный механизм защиты ребенка. Если родители не исполняют свои обязательства, алименты могут быть взысканы с других родственников, например с дедушек и бабушек, если у них есть необходимые средства. На исполнении сегодня находятся 18 таких производств.

Для Костанайской области и всей страны в целом приведенные цифры указывают на системную социальную проблему. И пока одни родители годами добиваются исполнения решения суда, другие продолжают скрываться за отсутствием официальной работы, неоформленными заработками или личными конфликтами.

Главный вопрос здесь даже не в количестве производств и не в суммах задолженности, а в том, что за каждым таким делом стоит ребенок, для которого алименты не являются формальностью. Это деньги на повседневную жизнь, питание, лекарства, школу и элементарное чувство защищенности. Поэтому тема алиментов остается одной из самых острых не только для судебной системы, но и для всего общества.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в розыске находятся 818 человек за неуплату алиментов, из которых 743 — мужчины. Большинство ожидающих алименты — женщины в возрасте от 21 до 49 лет. В 2024 году 717 женщин подали заявления против отцов, которые не выполняли свои обязательства по содержанию детей.