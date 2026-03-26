18 млрд тенге задолжали своим детям родители в Казахстане

Об этом сообщил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК Махсат Балабеков.

В результате, по его словам, на начало 2026 года количество таких документов составило 295 тысяч.

— Проблемными признаны 12,7 тыс. алиментных платежей, или 4%, с общей задолженностью 18 млрд тенге. В большинстве случаев алименты взыскиваются из заработной платы и иных доходов должника, — сказал Махсат Балабеков на брифинге в СЦК.

По его словам, образование задолженности, как правило, связано с двумя основными факторами — отсутствием официального трудоустройства либо умышленным сокрытием доходов.

В 2025 году с целью трудоустройства должников совместно с акиматами были организованы 645 ярмарок вакансий, по итогам которых больше 6,5 тыс. должников по алиментам были обеспечены работой. При этом к лицам, имеющим задолженность по алиментам, применяются все предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

