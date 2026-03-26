    16:06, 26 Март 2026 | GMT +5

    18 млрд тенге задолжали своим детям родители в Казахстане

    В 2025 году в Казахстане на принудительном исполнении находились больше 354 тысяч документов о взыскании алиментов, из них около 60 тысяч — были исполнены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги калькулятор
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Об этом сообщил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК Махсат Балабеков. 

    В результате, по его словам, на начало 2026 года количество таких документов составило 295 тысяч.

    — Проблемными признаны 12,7 тыс. алиментных платежей, или 4%, с общей задолженностью 18 млрд тенге. В большинстве случаев алименты взыскиваются из заработной платы и иных доходов должника, — сказал Махсат Балабеков на брифинге в СЦК.

    По его словам, образование задолженности, как правило, связано с двумя основными факторами — отсутствием официального трудоустройства либо умышленным сокрытием доходов.

    В 2025 году с целью трудоустройства должников совместно с акиматами были организованы 645 ярмарок вакансий, по итогам которых больше 6,5 тыс. должников по алиментам были обеспечены работой. При этом к лицам, имеющим задолженность по алиментам, применяются все предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

    Ранее мы писали, что сумма задолженности по алиментам казахстанским детям со стороны иностранных граждан составляет 47 млн тенге.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
