Туман накроет большую часть Казахстана: штормовое предупреждение объявлено на 31 октября

На севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области ожидается туман. Днем в центре, на севере области пыльная буря. Ветер южный с переходом на западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, юго-западный днем 15-20, на севере, горных перевалах области 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.