    22:44, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Туман накроет большую часть Казахстана: штормовое предупреждение объявлено на 31 октября

    «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение для 14 регионов на 31 октября, передает агентство Kazinform.

    метель, снег, погода, строительство, туман, смог, боран, қар, ауа райы, құрылыс
    Фото: Kazinform

    На севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области ожидается туман. Днем в центре, на севере области пыльная буря. Ветер южный с переходом на западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

    На западе, юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, юго-западный днем 15-20, на севере, горных перевалах области 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
