РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:35, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Туман накроет почти весь Казахстан

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 9 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    туман
    Фото: freepik.com

    9 января ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

    На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

    На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. 

    На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

    9-11 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. 

    Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. 

    На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

    В центре, на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на западе области порывы 15 м/с.

    На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

    Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

    В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман. 

    Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

    9-10 января ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают