Туман накроет почти весь Казахстан

9 января ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

9-11 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на западе области порывы 15 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

9-10 января ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.