Туман и гололед: в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

2-3 декабря на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

2 декабря на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области, в Петропавловске ожидается туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области и в Кокшетау ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, западе, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау днем временами ожидается сильный дождь.

На севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью ожидается гололед. Туман.

В Астане ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

