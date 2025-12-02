РУ
    22:45, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Туман и гололед: в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана 2 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Гололед
    Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

    2-3 декабря на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    2 декабря на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

    Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области, в Петропавловске ожидается туман. 

    Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

    Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области и в Кокшетау ожидается туман. 

    Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман. 

    Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

    Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ожидается временами туман.

    На севере, западе, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидается туман.

    На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

    Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау днем временами ожидается сильный дождь.

    На севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью ожидается гололед. Туман.

    В Астане ожидается туман.

    Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

    Ранее мы писали, какой будет погода по Казахстану в ближайшие три дня.

