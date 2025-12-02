18:12, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Метель и гололед: прогноз погоды по Казахстану на три дня
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый тип погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
— На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега, — сообщили синоптики.
На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, 2–3 декабря на юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 1 декабря.