Метель и гололед: прогноз погоды по Казахстану на три дня

— На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега, — сообщили синоптики.

На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, 2–3 декабря на юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

