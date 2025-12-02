РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:12, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Метель и гололед: прогноз погоды по Казахстану на три дня

    В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый тип погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    боран, метель, снег, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега, — сообщили синоптики.

    На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, 2–3 декабря на юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

    В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

    Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 1 декабря.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают