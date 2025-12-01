Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 1 декабря

По данным нацкомпании, 1 декабря 2025 года в 07:15 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограниченная видимость) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск–Шемонаиха–граница РФ» км 25–67 (ПВП — город Конаев).

Ориентировочное время открытия — 1 декабря 2025 года в 10:00 часов.

Также в четырех областях по-прежнему действуют ранее введенные ограничения движения.

Акмолинская область

в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег на участке автодороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

Павлодарская область

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область

в связи с ухудшением погодных условий (с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта), введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Тимирязево-Сарыколь-гр. области» км. 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево.

Восточно-Казахстанская область

на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, по данным синоптиков, туман накроет регионы Казахстана в первый день зимы.