Туман накроет регионы Казахстана в первый день зимы
Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на понедельник, 1 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.
В Астане ожидается туман.
На севере области Абай ожидаются снег, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман.
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололёд, туман.
Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.
На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер на северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с.
Ночью и утром в центре области Жетысу ожидается туман.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
На севере, западе, юге Костанайской области ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ночью на севере, востоке области ожидается туман.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.
На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.