Туман и пыльные бури: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области, временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай ожидается туман. Ветер северный на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе Акмолинской области ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.