Туман и гололед: почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

В Астане 8 января ожидается ночью и утром туман.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем в центре, на западе области порывы 15 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

8-9 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, днем на севере, юге, востоке области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). На севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается небольшой снег, низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. На востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на севере области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области — туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.