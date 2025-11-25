Туман и гололед: почти по всему Казахстану объявили шторомовое предупреждение

Ночью и утром на западе, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

25 ноября на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области временами туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на востоке, юге области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается гололед. Туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается временами туман.

На юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются туман, ночью гололед. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 25 ноября ожидаются туман, ночью гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Астане 25 ноября ожидаются туман, ночью — гололед.