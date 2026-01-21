Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах — гололедица.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, ветер северо-восточный днем с порывами до 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, в Жарминском районе с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с, днем с порывами до 25 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер с порывыдо 17-22 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

На западе, севере и востоке Костанайской области — туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный днем в центре области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Мангистауской области ожидаются гололед и туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз до 20-22 градусов.

Ночью на западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге и востоке области — небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман.

Днем на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, в горных районах области до 15-20 м/с.

В центре области Улытау ожидается туман.

Напомним, что синоптики «Казгидромета» прогнозировали сложные погодные условия в большинстве регионов Казахстана.