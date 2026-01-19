Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни, рассказали синоптики
На 20–21 января 2026 года синоптики «Казгидромета» прогнозируют сложные погодные условия в большинстве регионов Казахстана. Ожидаются снег, метели, туман, гололед и усиление ветра, в отдельных областях температура воздуха понизится до 30 градусов мороза, передает агентство Kazinform.
Область Абай
21 января — снег, метель и туман. Температура ночью до 28 мороза, днем 7–18 мороза.
Акмолинская область
20 января ночью ожидаются снег и метель, днем — снег и метель на западе, севере и востоке региона. 21 января ночью снег и метель сохранятся на севере и востоке области. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9–14 м/с, местами до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20, 21 января — 17–22 мороза, днем 12–17 мороза.
Актюбинская область
Снег, низовая метель и туман. Температура ночью до 23 мороза, днем 9–17 мороза.
Алматинская область
20 и 21 января на юге и в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. В отдельных районах — туман. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура ночью от 12–17 до 20–25 мороза в северных и горных районах, днем от 2–7 до 15 мороза.
Атырауская область
21 января ожидаются снег, низовая метель и туман. Температура ночью 12–20 мороза, днем 5–10 мороза.
Восточно-Казахстанская область
21 января ожидаются снег, метель и туман. В северных и восточных районах температура ночью может понизиться до 32 мороза.
Жамбылская область
20–21 января прогнозируются снег, низовая метель, гололед и туман. Температура ночью до 25 мороза, днем от 0 до 16 мороза.
Область Жетысу
Прогнозируются снег, низовая метель и гололед, местами туман. В районе Алакольских озер порывы ветра могут достигать 23–28 м/с. Температура ночью до 28 мороза, днем от 5–10 до 18 мороза.
Западно-Казахстанская область
На западе, севере и востоке области прогнозируются снег, метель и туман. Температура ночью до 18 мороза, днем — 5–13 мороза.
Карагандинская область
Прогнозируются снег, низовая метель и туман. Температура ночью до 25 мороза, днем 9–17 мороза.
Костанайская область
Ожидаются снег, метель и туман. Температура ночью до 27 мороза, днем 15–23 мороза.
Кызылординская область
21 января днем на юге и востоке области ожидаются снег, низовая метель и гололед. Температура ночью до 23 мороза, днем от 0 до 7 тепла.
Мангистауская область
20–21 января — снег, гололед, низовая метель и туман. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура ночью до 17 мороза, днем от 2 мороза до 1 градуса тепла.
Павлодарская область
Снег, метель и туман. Температура ночью до 25 мороза, днем 12–20 мороза.
Северо-Казахстанская область
20 января — снег и метель, 21 января ночью снег сохранится. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура ночью до 30 мороза, днем 18–27 мороза.
Туркестанская область
Ожидаются снег, низовая метель, гололед, в дневные часы возможны смешанные осадки. В отдельных районах туман. Температура ночью от 8 до 21 мороза, днем — от 5 тепла до 15 мороза.
Область Улытау
Небольшой снег, низовая метель и туман. Температура ночью 18–23 мороза, днем 8–15 мороза.
