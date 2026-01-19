Где ограничили движение транспорта из-за непогоды в Казахстане
К этому часу в связи с ухудшением погодных условий на ряде автодорог республиканского значения запрещено движение для общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями в двух областях страны. Ограничения ввели 18 января 2026 года с 23:30, передает Kazinform.
Область Абай
Ограничение действует на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»
км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).
Павлодарская область
Движение ограничено на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»
км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы Абайской области).
Ориентировочное время открытия движения по данным нацкомпании "КазАвтоЖол", 19 января 2026 года в 08:00.
О ситуации на дорогах в двух областях Казахстана мы сообщали ранее.