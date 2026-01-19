РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:22, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Где ограничили движение транспорта из-за непогоды в Казахстане

    К этому часу в связи с ухудшением погодных условий на ряде автодорог республиканского значения запрещено движение для общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями в двух областях страны. Ограничения ввели 18 января 2026 года с 23:30, передает Kazinform. 

    Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Область Абай

    Ограничение действует на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»
    км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

    Павлодарская область

    Движение ограничено на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»
    км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы Абайской области).

    Ориентировочное время открытия движения по данным нацкомпании "КазАвтоЖол", 19 января 2026 года в 08:00.

    О ситуации на дорогах в двух областях Казахстана мы сообщали ранее.

    Теги:
    Дороги Трассы Непогода Закрытие дорог
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
