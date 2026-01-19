Где ограничили движение транспорта из-за непогоды в Казахстане

Область Абай

Ограничение действует на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»

км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

Павлодарская область

Движение ограничено на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)»

км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы Абайской области).

Ориентировочное время открытия движения по данным нацкомпании "КазАвтоЖол", 19 января 2026 года в 08:00.

