Движение транспорта ограничили на трассах в двух областях РК из-за непогоды
В области Абай и Карагандинской области введены временные ограничения движения на ряде автодорог республиканского значения, передает агентство Kazinform.
По данным нацкомпании «КазАвтоЖол», с 19:00 18 января текущего года в связи с ухудшением погодных условий движение ограничено для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих участках:
- автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 756–1087 (от города Семей до поворота на село Богас);
- автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 778–967 (участок город Аягоз — село Калбатау);
- автодорога «Семей — Кайнар», км 8–284 (участок от города Семей до автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас»);
- автодорога «Семей — граница РФ (п/п Ауыл)», км 2–113 (от города Семей до границы Российской Федерации);
- автодорога «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 320–941 (участок от границы Карагандинской области до поворота на село Богас).
Кроме того, ограничения действуют и в Карагандинской области, где движение закрыто на участке автодороги республиканского значения «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 219–320 (от города Каркаралинск до границы области Абай).
Ориентировочное время открытия движения на указанных участках дорог — 19 января 2026 года в 08:00.
