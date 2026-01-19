РУ
    Движение транспорта ограничили на трассах в двух областях РК из-за непогоды

    В области Абай и Карагандинской области введены временные ограничения движения на ряде автодорог республиканского значения, передает агентство Kazinform.

    закрытие трасс
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    По данным нацкомпании «КазАвтоЖол», с 19:00 18 января текущего года в связи с ухудшением погодных условий движение ограничено для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих участках:

    • автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 756–1087 (от города Семей до поворота на село Богас); 
    • автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 778–967 (участок город Аягоз — село Калбатау); 
    • автодорога «Семей — Кайнар», км 8–284 (участок от города Семей до автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас»); 
    • автодорога «Семей — граница РФ (п/п Ауыл)», км 2–113 (от города Семей до границы Российской Федерации); 
    • автодорога «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 320–941 (участок от границы Карагандинской области до поворота на село Богас).

    Кроме того, ограничения действуют и в Карагандинской области, где движение закрыто на участке автодороги республиканского значения «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 219–320 (от города Каркаралинск до границы области Абай).

    Ориентировочное время открытия движения на указанных участках дорог — 19 января 2026 года в 08:00.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области отремонтируют дороги, которые не обновляли 25 лет.

