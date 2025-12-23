РУ
    Туфли из питона и iPad Зеленского: что премьер Италии продает на аукционе

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выставила на аукцион необычные государственные подарки, которые получила от мировых лидеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Туфли из питона и iPad Зеленского: что выставила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на аукцион
    Фото: BILD

    Среди лотов — статуэтка президента Аргентины Хавьера Милея с бензопилой, фарфоровый кофейный сервиз венгерской марки Herend от премьера Венгрии Виктора Орбана с прилагающимися шестью бутылками белого вина, а также синие туфли из кожи питона с золотым каблуком от саудовского дизайнера.

    В аукционе участвуют и другие курьезные подарки: серый шелковый платок с фотографиями албанцев ХХ века от премьер-министра Албании Эди Рамы, бриллиантовое ожерелье от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, мешок риса от премьер-министра Пакистана, iPad от президента Украины Владимира Зеленского, скейтборд от города Монтесильвано, альпийские и берсальерские шляпы, а также кусок высоковольтного кабеля от ЦЕРН.

    Всего на продажу выставлено более 270 подарков со всего мира, а их общая стоимость оценивается примерно в 800 тысяч евро.

    Причина распродажи проста: по итальянскому закону Мелони не может оставлять себе подарки стоимостью свыше 300 евро.

    Напомним, в 2008 году Мелони возглавила министерство по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии.

    Джорджа Мелони позиционирует себя как консерватора. В избирательную кампанию 2022 года она вступила с лозунгом «Прежде всего — Италия и итальянцы!». В своей избирательной кампании Мелони делала упор на традиционных итальянских проблемах: разрыве между богатым севером и бедным югом, безработице, преступности.

    22 октября 2022 года Джорджа Мелони приняла присягу в качестве премьер-министра, став первой женщиной во главе итальянского правительства.

