Туфли из питона и iPad Зеленского: что премьер Италии продает на аукционе

Среди лотов — статуэтка президента Аргентины Хавьера Милея с бензопилой, фарфоровый кофейный сервиз венгерской марки Herend от премьера Венгрии Виктора Орбана с прилагающимися шестью бутылками белого вина, а также синие туфли из кожи питона с золотым каблуком от саудовского дизайнера.

В аукционе участвуют и другие курьезные подарки: серый шелковый платок с фотографиями албанцев ХХ века от премьер-министра Албании Эди Рамы, бриллиантовое ожерелье от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, мешок риса от премьер-министра Пакистана, iPad от президента Украины Владимира Зеленского, скейтборд от города Монтесильвано, альпийские и берсальерские шляпы, а также кусок высоковольтного кабеля от ЦЕРН.

Всего на продажу выставлено более 270 подарков со всего мира, а их общая стоимость оценивается примерно в 800 тысяч евро.

Причина распродажи проста: по итальянскому закону Мелони не может оставлять себе подарки стоимостью свыше 300 евро.

Напомним, в 2008 году Мелони возглавила министерство по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии.

Джорджа Мелони позиционирует себя как консерватора. В избирательную кампанию 2022 года она вступила с лозунгом «Прежде всего — Италия и итальянцы!». В своей избирательной кампании Мелони делала упор на традиционных итальянских проблемах: разрыве между богатым севером и бедным югом, безработице, преступности.

22 октября 2022 года Джорджа Мелони приняла присягу в качестве премьер-министра, став первой женщиной во главе итальянского правительства.