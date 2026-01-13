РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:00, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Цветы расцвели зимой в Алматы

    Погода в начале 2026 года преподносит сюрпризы жителям Алматы, передает Kazinform.

    Цветы расцвели зимой в Алматы
    Фото: threads/nastya_silver

    Традиционно в конце января во время новогодних праздников в городе лежит снег или хотя бы начинается снегопад. Однако, первые недели 2026 года подарили алматинцам по-настоящему весеннюю погоду с ясной солнечной теплой погодой. Столбики термометров поднимаются днем до плюс 7 — плюс 11 градусов по Цельсию, а найти на улицах Алматы снег — задача не из легких.

    Наоборот, на газонах заметна свежая зеленая трава, а в некоторых районах горожане отмечают цветение различных цветов, в том числе подснежников.

    В социальной сети Threads пользователь nastya_silver опубликовала ветку с видео и фото свежих подснежников, обнаруженных в Алматы 12 января.

    В ответах люди выложили множество фотоснимков других цветующих растений, причем, утверждается, что кадры сделаны также в начале января 2026 года.

    Дополнительным подтверждением того, что в Алматы в начале января действительно цветут цветы, стало фотография известного фотоблогера Дмитрия Доценко. Он выложил фото с подснежниками аккурат в канун Нового года, 31 декабря 2025 года.

    Единственное, о чем жалеют жители, так это о надвигающейся холодной погоде, которая скорее всего застанет врасплох набравшие сок растения и цветы.
    Подробнее о погоде на январь 2026 года читайте в нашем обзоре

    Погода Снег Алматы Цветы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
