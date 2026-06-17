Цифровую систему защиты прав военнослужащих внедрили в Казахстане

В Казахстане для военнослужащих внедрили цифровую систему подачи обращений в рамках программы «Цифровая профилактика», передает Kazinform.

Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, новый сервис направлен на повышение уровня правовой защищенности военнослужащих, профилактику правонарушений и укрепление принципа «Закон и Порядок» в воинских коллективах.

Отмечается, что с помощью цифровой системы военнослужащие могут оперативно сообщать о фактах рукоприкладства, финансовых поборов, психологического давления, а также иных противоправных действий.

Для обеспечения своевременного реагирования на поступающие обращения в Главном управлении военной полиции Вооруженных сил функционирует единый Call-центр «Горячая линия».

Каждое поступившее сообщение рассматривается в установленном порядке с принятием необходимых мер реагирования.

— Внедрение цифровых инструментов профилактики способствует укреплению воинской дисциплины, предупреждению правонарушений и созданию безопасных условий прохождения воинской службы, — сказал начальник управления профилактики Главного управления военной полиции ВС РК подполковник Адильхан Калиев

Офицер также добавил, что военнослужащие не должны оставаться безучастными к фактам нарушений законодательства и своевременно информировать уполномоченные органы о противоправных действиях. Оперативное реагирование на обращения позволяет пресекать нарушения на ранней стадии и обеспечивать неукоснительное соблюдение законности в воинских коллективах.

— Обращения принимаются по номеру: +7 (700-08) 1-11-19, — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что во всех казармах Казахстана до конца 2026 года появится видеонаблюдение с ИИ.