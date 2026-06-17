KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Во всех казармах Казахстана до конца 2026 года появится видеонаблюдение с ИИ

    Министерство обороны планирует до конца 2026 года оснастить все казармы Казахстана системами видеонаблюдения с искусственным интеллектом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Камеры, ИИ, казарма, военные
    Коллаж: Kazinform/ИИ

    Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков.

    — У нас есть комплексный план работы по обеспечению безопасности. Поэтому, я думаю, что до конца этого года, в следующем году, мы полностью все казармы охватим видеонаблюдением и с искусственным интеллектом, который будет делать анализы, — сообщил Мустабеков.

    Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что система уже работает в трех воинских частях. Она фиксирует перемещения военнослужащих и техники, контролирует количество людей на территории, а также с помощью искусственного интеллекта выявляет подозрительные ситуации и передает сигналы дежурным.

    Военные Армия Регионы Казахстана Видеонаблюдение Минобороны РК Искусственный интеллект Общество Безопасность Цифровизация
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор