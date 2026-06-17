Во всех казармах Казахстана до конца 2026 года появится видеонаблюдение с ИИ

Министерство обороны планирует до конца 2026 года оснастить все казармы Казахстана системами видеонаблюдения с искусственным интеллектом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков.

— У нас есть комплексный план работы по обеспечению безопасности. Поэтому, я думаю, что до конца этого года, в следующем году, мы полностью все казармы охватим видеонаблюдением и с искусственным интеллектом, который будет делать анализы, — сообщил Мустабеков.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что система уже работает в трех воинских частях. Она фиксирует перемещения военнослужащих и техники, контролирует количество людей на территории, а также с помощью искусственного интеллекта выявляет подозрительные ситуации и передает сигналы дежурным.