Цифровую платформу для борьбы со свалками представили в Алматы

В Алматы презентовали цифровую платформу TazaQala, которая поможет жителям сообщать о несанкционированных свалках и контролировать их ликвидацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Платформа разработана по инициативе Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы совместно с КазНУ имени аль-Фараби при поддержке ТОО «Eco Almaty». Проект реализуется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

TazaQala использует элементы искусственного интеллекта. Через платформу жители могут сообщать о местах несанкционированного складирования отходов, а также отслеживать статус своих обращений и ход работ по уборке территорий.

Как отметил специализированный природоохранный прокурор Алматы Арман Нугирбеков, новая система помогает наладить постоянную связь между жителями и государственными органами.

— Платформа позволяет постоянно оставаться на связи с алматинцами, оперативно получать информацию о проблемных участках и контролировать процесс ликвидации свалок. При этом сами жители могут видеть результаты работы и отслеживать ход решения экологических вопросов, — подчеркнул он.

По данным прокуратуры, с момента запуска платформы выявлена 871 несанкционированная свалка, из которых 507 уже ликвидированы. С территорий вывезено более 500 тонн отходов.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, за нарушения экологических требований при обращении с отходами к административной ответственности привлечены руководители местных исполнительных органов.

После презентации были организованы рейдовые мероприятия в разных районах города с участием сотрудников прокуратуры и полиции, специалистов департамента экологии, управления экологии и окружающей среды, ТОО «Eco Almaty», студентов, а также экоактивистов.

По словам организаторов, внедрение TazaQala позволит сделать работу по выявлению и ликвидации свалок более оперативной и прозрачной, а также повысить участие жителей в сохранении чистоты и экологического благополучия города.

Ранее на девять миллиардов тенге оштрафовали нарушителей чистоты в Алматинской области.

Напомним, в Мажилисе обсудили проблему стихийных мусорных свалок, особенно в сельской местности, а также меры по их выявлению и ликвидации.