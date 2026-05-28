KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Контроль за стихийными свалками усиливают в Казахстане

    В Мажилисе обсудили проблему стихийных мусорных свалок, особенно в сельской местности, а также меры по их выявлению и ликвидации. С соответствующим вопросом к Министерству экологии и природных ресурсов обратилась депутат Гульдара Нурым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор
    Фото: pexels

    Депутат Гульдара Нурым отметила, что несмотря на наличие специально отведенных площадок для мусора, отходы нередко не довозят до них, что приводит к образованию незаконных свалок рядом с населенными пунктами. По ее словам, это создает серьезную угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Депутат уточнила, предусмотрены ли в Экологическом кодексе конкретные механизмы мониторинга и контроля таких объектов.

    По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, работа по выявлению стихийных свалок ведется на системной основе. Как он отметил, с 2018 года для мониторинга активно используется космическое зондирование, что позволяет фиксировать подобные нарушения на территории страны.

    — Если анализировать меры прошлого года по ликвидации стихийных свалок, то 98 процентов выявленных в рамках космического зондирования свалок были ликвидированы, — отметил вице-министр.

    Он также подчеркнул, что в настоящее время усиливается разграничение ответственности между местными исполнительными органами и лицами, допускающими образование незаконных свалок. Кроме того, рассматривается ужесточение мер за подобные правонарушения.

    По словам Жомарта Алиева, работа по ликвидации и предотвращению стихийных свалок продолжается и находится на постоянном контроле.

    Ранее в Мажилисе депутат Едыл Жанбыршин представил законопроект по вопросам экологии. По его мнению, законопроект повысит экономическую эффективность системы управления отходами и усилит инвестиционную привлекательность отрасли, так как данный механизм будет учитывать реальные особенности регионов.

    Ранее сообщалось, что ответственность за незаконные свалки передадут акиматам. 

    Казахстан Мусор Санэпидконтроль Минэкологии и природных ресурсов Депутаты Мажилис
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор