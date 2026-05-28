Контроль за стихийными свалками усиливают в Казахстане

В Мажилисе обсудили проблему стихийных мусорных свалок, особенно в сельской местности, а также меры по их выявлению и ликвидации. С соответствующим вопросом к Министерству экологии и природных ресурсов обратилась депутат Гульдара Нурым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат Гульдара Нурым отметила, что несмотря на наличие специально отведенных площадок для мусора, отходы нередко не довозят до них, что приводит к образованию незаконных свалок рядом с населенными пунктами. По ее словам, это создает серьезную угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Депутат уточнила, предусмотрены ли в Экологическом кодексе конкретные механизмы мониторинга и контроля таких объектов.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, работа по выявлению стихийных свалок ведется на системной основе. Как он отметил, с 2018 года для мониторинга активно используется космическое зондирование, что позволяет фиксировать подобные нарушения на территории страны.

— Если анализировать меры прошлого года по ликвидации стихийных свалок, то 98 процентов выявленных в рамках космического зондирования свалок были ликвидированы, — отметил вице-министр.

Он также подчеркнул, что в настоящее время усиливается разграничение ответственности между местными исполнительными органами и лицами, допускающими образование незаконных свалок. Кроме того, рассматривается ужесточение мер за подобные правонарушения.

По словам Жомарта Алиева, работа по ликвидации и предотвращению стихийных свалок продолжается и находится на постоянном контроле.

Ранее в Мажилисе депутат Едыл Жанбыршин представил законопроект по вопросам экологии. По его мнению, законопроект повысит экономическую эффективность системы управления отходами и усилит инвестиционную привлекательность отрасли, так как данный механизм будет учитывать реальные особенности регионов.

Ранее сообщалось, что ответственность за незаконные свалки передадут акиматам.