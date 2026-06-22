На девять миллиардов тенге оштрафовали нарушителей чистоты в Алматинской области

В Алматинской области только за прошедшую неделю к административной ответственности привлекли 23 человек за загрязнение общественных мест и 522 граждан за несоблюдение правил благоустройства населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По указанным нарушениям наложены штрафы на общую сумму 194,6 тыс. тенге.

В целом по итогам первого полугодия на граждан, нарушивших требования законодательства, наложены штрафы на сумму более 9,3 млрд тенге. Из них взыскано около 7,5 млрд тенге, а уровень исполнения по оплате штрафов составил 80,4%.

Отметим, что с весны этого года в Казахстане усилили ответственность усилили за нарушение благоустройства в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел проводит масштабную работу по предотвращению складирования твердых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах, а также пресечению фактов слива жидких отходов вне специализированных полигонов.

За пять месяцев в стране было выявлено 248 стихийных свалок и зафиксировано более 177 тысяч административных правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования и нарушением правил благоустройства.