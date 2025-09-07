Цифровой контроль устанавливают за запасами стабфондов в РК

Как отмечалось в ходе прошедшего в субботу под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина совещания, алгоритм постоянного мониторинга реализуется поэтапно:

1 этап – формирование первичной базы данных по складам и запасам. На этом этапе уже эффективно работают СПК СКО, Акмолинской, Павлодарской, Жетысу, Костанайской областей.

2 этап – установка видеонаблюдения на складах с трансляцией в режиме реального времени и интеграцией в мобильное приложение и дашборт Национальной системы прослеживаемости товаров. Эта работа уже начата в Павлодарской области.

3 этап – анализ электронных счетов-фактур и данных операторов фискальных данных для отслеживания движения товаров от производителя до конечного потребителя.

Таким образом, формируется сквозная цифровая система контроля – от учета запасов до выбывания товаров, что позволит в онлайн режиме видеть движение социально значимых продуктов.

Параллельно разработаны поправки по переходу на адресную социальную поддержку. Пилотный проект запущен в Акколе, готовится масштабирование на Павлодар и Кокшетау.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам – обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.

Напомним, совещание под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина было посвящено анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам картофеля на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тг/кг, а весной 2026 г. – не выше 185 тг/кг с учетом хранения.