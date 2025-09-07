РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Цифровой контроль устанавливают за запасами стабфондов в РК

    Для обеспечения прозрачности управления запасами социально значимых продуктов в стабфондах Министерство торговли и интеграции совместно с Казахтелекомом разработали алгоритм постоянного мониторинга данных по запасам СПК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

    Цифровой контроль устанавливают за запасами стабфондов в РК
    Фото: primeminister.kz

    Как отмечалось в ходе прошедшего в субботу под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина совещания, алгоритм постоянного мониторинга  реализуется поэтапно:

    1 этап – формирование первичной базы данных по складам и запасам. На этом этапе уже эффективно работают СПК СКО, Акмолинской, Павлодарской, Жетысу, Костанайской областей.

    2 этап – установка видеонаблюдения на складах с трансляцией в режиме реального времени и интеграцией в мобильное приложение и дашборт Национальной системы прослеживаемости товаров. Эта работа уже начата в Павлодарской области.

    3 этап – анализ электронных счетов-фактур и данных операторов фискальных данных для отслеживания движения товаров от производителя до конечного потребителя.

    Таким образом, формируется сквозная цифровая система контроля – от учета запасов до выбывания товаров, что позволит в онлайн режиме видеть движение социально значимых продуктов.

    Параллельно разработаны поправки по переходу на адресную социальную поддержку. Пилотный проект запущен в Акколе, готовится масштабирование на Павлодар и Кокшетау.

    По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам – обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.

    Напомним, совещание под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина было посвящено анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию.

    Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам картофеля на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тг/кг, а весной 2026 г. – не выше 185 тг/кг с учетом хранения. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Серик Жумангарин Правительство РК Минсельхоз Минторговли и интеграции Казахтелеком Продукты Продовольственная безопасность Стабфонд Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают