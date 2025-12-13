Цифровой евро готовят к запуску в 2027 году: что изменится в денежной системе Европы

Первые пилотные проекты и тестовые транзакции могут начаться уже в середине 2027 года. Об этом говорится в совместной статье члена правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Почему Европе нужен цифровой евро?

Платежные системы в Европе проходят очередной этап трансформации. На смену купюрам и монетам постепенно приходят цифровые инструменты, а стремительный рост безналичных операций делает вопрос о создании цифрового евро все более актуальным.

Сегодня единственной формой денег центрального банка, доступной населению, остаются физические банкноты и монеты, а цифрового эквивалента таких государственных денег пока не существует. Между тем, все больше европейцев предпочитают безналичные платежи и онлайн-покупки. Цифровой евро, по замыслу ЕЦБ, должен стать новым форматом денег, который будет дополнять традиционные банкноты и монеты, но не заменять их.

— Европейцы смогут расплачиваться евробанкнотами и монетами или цифровым евро. Цифровой евро призван дополнять, а не заменять наличные деньги, — подчеркнули авторы.

Параллельно ЕЦБ разрабатывает обновленное поколение евробанкнот, чтобы сделать их более современными, удобными в использовании и безопасными.

Какие основные изменения в законодательстве предлагают?

Пакет мер по созданию единой валюты, представленный Европейской комиссией, включает два проекта законов.

Первый гарантирует, что граждане и предприятия еврозоны сохранят доступ к наличным евро и продолжат использовать их без ограничений.

Второй документ устанавливает регуляторную базу для цифрового евро. Ожидается, что он будет бесплатным, простым в использовании, доступным для всех.

По словам разработчиков, уровень защиты цифровой валюты будет сопоставим с конфиденциальностью наличных платежей.

Кроме того, транзакции цифровым евро можно будет совершать даже без подключения к интернету.

Почему цифровой евро стратегически важен для ЕС

Переход к цифровому евро имеет не только технологическое, но и геополитическое значение. Сегодня европейский платежный рынок во многом контролируется иностранными операторами, что создает риски для экономической безопасности и ограничивает способность ЕС действовать автономно на фоне растущей глобальной напряженности.

При этом цифровой евро не станет конкурировать с частными платежными системами, а будет дополнять их.

2026 год станет решающим для цифрового евро. Лидеры стран еврозоны уже приветствовали достигнутый прогресс и призвали ускорить законодательную работу. Если нормативно-правовая база будет принята в срок, то ЕЦБ запустит пилотный этап в 2027 году. В 2026 году Болгария станет 21 членом еврозоны, что еще больше подчеркивает необходимость адаптировать единую валюту к условиям цифровой эпохи.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее стало известно, что цифровой тенге официально получит статус нацвалюты в Казахстане.