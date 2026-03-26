Цифровое досье частных судебных исполнителей появится в Казахстане

— На сегодняшний день внедряется система в автоматизированной системе исполнительного производства, так называемой ISOIP. Мы предусматриваем там шлюз и интегрируем искусственный интеллект, — сообщил Махсат Балабеков во время брифинга в СЦК.

Он отметил, что это дает сбор всех данных, а также всех обращений, жалоб, частных определений суда в отношении конкретного частного судебного исполнителя.

— И этот модуль будет называться «досье частного судебного исполнителя», где будет формироваться весь портрет его деятельности: сколько нарушений он допустил, сколько в отношении него вынесено частных определений, сколько жалоб было, сколько из них по результатам внеплановых проверок подтвердилось. Все это будет вложено досье и будет служить своего рода портфолио, на основании которого его будет рассматривать Республиканская палата и его дальнейшая судьба, — пояснил спикер.

Ранее Махсат Балабеков подвел итоги работы по принудительному исполнению за 2025 год. По его данным, за этот период судебными исполнителями взыскано 557,6 млрд тенге.