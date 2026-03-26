    17:03, 26 Март 2026 | GMT +5

    Цифровое досье частных судебных исполнителей появится в Казахстане

    В Казахстане внедрят цифровое досье частного судебного исполнителя. Об этом сообщил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК Махсат Балабеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    — На сегодняшний день внедряется система в автоматизированной системе исполнительного производства, так называемой ISOIP. Мы предусматриваем там шлюз и интегрируем искусственный интеллект, — сообщил Махсат Балабеков во время брифинга в СЦК. 

    Он отметил, что это дает сбор всех данных, а также всех обращений, жалоб, частных определений суда в отношении конкретного частного судебного исполнителя.

    — И этот модуль будет называться «досье частного судебного исполнителя», где будет формироваться весь портрет его деятельности: сколько нарушений он допустил, сколько в отношении него вынесено частных определений, сколько жалоб было, сколько из них по результатам внеплановых проверок подтвердилось. Все это будет вложено досье и будет служить своего рода портфолио, на основании которого его будет рассматривать Республиканская палата и его дальнейшая судьба, — пояснил спикер.

    Ранее Махсат Балабеков подвел итоги работы по принудительному исполнению за 2025 год. По его данным, за этот период судебными исполнителями взыскано 557,6 млрд тенге. 

    Карина Кущанова
