Цифровизация в цифрах: как и где в Казахстане внедряют ИИ

В Год цифровизации и искусственного интеллекта казахстанские статистики начали собирать данные по внедрению ИИ в экономике и бизнесе, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

Согласно информации Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2025 году отчёты об использовании информационно-коммуникационных технологий предоставили 152,2 тыс. предприятий. Оказалось, что 3,4% из них (или 5,1 тыс. компаний) использовали в своей работе технологии ИИ.

Становится очевидным, что большинство предприятий с таким уровнем цифровизации и автоматизации внутренних процессов не относятся к промышленному сектору. Из 5,1 тыс. компаний, которые сообщили статистикам об использовании в своей работе ИИ, более 35% (или 1,8 тыс. предприятий) пришлось на сферу торговли. Ещё 17,2% (или 881 компания) использовали ИИ уже как обязательный атрибут, так как относились к сектору информации и связи. Довольно велика (14%) оказалась и доля компаний с ИИ, работающих в сфере профессиональной, научной и технической деятельности: 717 предприятий.

В горнодобывающем сегменте в прошлом году насчитывалось 65 компаний, использующих ИИ. Цифровизация именной этой сферы крайне важна для экономики Казахстана, поскольку она является главным источником доходов для бюджета и оказывает кумулятивный эффект на другие секторы. В сентябре прошлого года в стране была принята Дорожная карта по внедрению практических решений ИИ в производственные процессы крупных предприятий на 2025–2026 годы. В рамках акселерации по этой программе промышленные предприятия инициировали 24 пилотных проекта с использованием ИИ.

Данные по регионам показывают, что почти три четверти всех предприятий с технологиями ИИ, попавших в статистику, находились в крупнейших мегаполисах страны. На Алматы пришлось 2,5 тыс., на Астану — 1,2 тыс. таких компаний. Меньше всего организаций, использующих в своей работе ИИ, насчитывалось в Северо-Казахстанской (11), Кызылординской (17) и Туркестанской (18) областях.

Внедрение ИИ — часть большой работы по цифровизации промышленности в частности и экономики в целом, ведь использование цифровых технологий в бизнесе — уже не просто дань современным тенденциям, а производственная необходимость, обеспечивающая конкурентоспособность.

В течение нескольких лет эксперты БНС рассчитывают разные индикаторы использования информационно-коммуникационных технологий предприятиями. Один из них — доля крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, имеющих цифровые технологии. Если в 2019 году их удельный вес составлял всего 4,8%, то в 2024-м — 19,2%, а по итогам прошлого года — уже 21,2%. Это значит, что каждое пятое предприятие в секторе переработки так или иначе уже использует в своей работе различные цифровые сервисы.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет развивать Smart City совместно с международным альянсом DEC40.