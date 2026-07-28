Казахстан будет развивать Smart City совместно с международным альянсом DEC40

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и международный альянс DEC40 (Global Digital Economy Cities Alliance) подписали меморандум о взаимопонимании, передает агентство Kazinform.

Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере Smart City, Smart Region, искусственного интеллекта, цифровой экономики и инновационного развития регионов.

Как сообщили в министерстве, DEC40 объединяет города, технологические компании, научные организации и международных партнеров для продвижения цифровых решений, обмена лучшими мировыми практиками и реализации совместных проектов в сфере «умных» городов.

Отмечается, что подписание документа открывает для Казахстана новые возможности по интеграции регионов в международную экосистему Smart City, а также развитию партнерства с ведущими мировыми разработчиками цифровых технологий.

Соглашение предусматривает внедрение современных решений в сфере Smart City, искусственного интеллекта и цифрового управления, привлечение международных технологических компаний и инвесторов к реализации проектов в регионах Казахстана, обмен передовыми мировыми практиками цифровой трансформации городов, участие казахстанских специалистов в международных образовательных программах и программах повышения квалификации, а также проведение совместных мероприятий, экспертных сессий и деловых миссий.

Одним из первых практических шагов станет формирование перечня приоритетных проектов Казахстана в сфере Smart Region и Smart City. Их представят международному сообществу DEC40 для поиска технологических решений, стратегических партнеров и потенциальных инвесторов.

Кроме того, стороны рассматривают возможность проведения в этом году в Астане международного форума по Smart City с участием членов DEC40, представителей регионов Казахстана, ведущих мировых технологических компаний и инвестиционного сообщества. Предполагается, что форум станет площадкой для презентации региональных проектов, проведения встреч в форматах B2G и B2B, а также обсуждения механизмов финансирования и внедрения современных цифровых решений.

По словам вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Бахтияра Мухаметкалиева, соглашение позволит регионам Казахстана получить прямой доступ к международной сети технологических компаний, лучшим мировым практикам и инвестиционным возможностям.

— Наша задача — не только внедрять современные технологии, но и создавать условия, при которых каждый регион сможет реализовать собственные проекты AI Native City с привлечением международных партнеров, — отметил он.

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