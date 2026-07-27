Alatau City и цифровые двойники: зачем Казахстану опыт Китая

Так называемые цифровые двойники становятся одним из ключевых инструментов трансформации городов, промышленности и инфраструктуры. Виртуальные модели уже применяются для повышения эффективности управления и развития территорий. Какие возможности эти технологии открывают для Казахстана — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Пекине.

Что такое цифровой двойник

Цифровой двойник — это гораздо больше, чем обычная трехмерная модель на экране компьютера. Он представляет собой динамичную виртуальную копию реального объекта, которая в режиме реального времени отображает его состояние и процессы. Это может быть отдельное здание, завод, транспортная сеть, инженерные коммуникации, жилой квартал или даже целый мегаполис. Чтобы такая виртуальная копия оставалась актуальной, она непрерывно получает данные от тысяч датчиков и информационных систем.

Датчики давления в трубах, умные светофоры, камеры с искусственным интеллектом и навигаторы общественного транспорта непрерывно передают данные в единый вычислительный центр. Благодаря этому цифровая система в режиме реального времени точно знает места формирования пробок, падение напора воды и уровень загрязнения воздуха на конкретной улице.

Именно способность непрерывно анализировать ситуацию и прогнозировать развитие событий делает цифровые двойники эффективным инструментом управления городской инфраструктурой.

Высокая практическая ценность технологии подтверждается и международными исследованиями. Согласно отчету McKinsey & Company, цифровые двойники позволяют повысить эффективность капитальных вложений, доступность государственных услуг и отдачу от инфраструктурных инвестиций на 20–30%. Кроме того, технология помогает выявлять потенциальные проблемы еще на стадии проектирования, сокращая сроки строительства, стоимость работ и неудобства для жителей.

Фото: Kazinform / ИИ

Цифровые двойники выходят на новый уровень

Одним из направлений развития цифровых двойников становится пространственный интеллект — технология, позволяющая искусственному интеллекту понимать трехмерную структуру окружающей среды и моделировать реальные объекты с высокой точностью.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 китайские разработчики представили большую модель пространственного интеллекта «Чжэнжун» (Zhengrong), способную за считанные секунды генерировать детальные трехмерные сцены городских районов. Система автоматически размечает дороги, здания и другие объекты, создавая вычислительную основу для управления городской инфраструктурой.

Технологическое решение со встроенным ИИ также моделирует пути распространения стихийных бедствий, что позволяет службам спасения более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

На уровне отдельных объектов презентована модель COSMOPlat Industrial World, которая интегрирует цифровые двойники промышленных объектов с системами искусственного интеллекта, а платформа Decision Intelligence Platform воссоздает цифровую модель всех бизнес-процессов предприятия.

Всего на WAIC 2026 более 1100 участников впервые показали свыше 300 новых разработок, включая комплексные платформы информационного моделирования городов, объединяющие данные транспортных потоков, коммунальных сетей и градостроительных проектов в единую систему управления.

Представленные решения отражают уже действующую практику Китая, где цифровые двойники постепенно становятся частью системы государственного и городского управления.

Фото: haier.com

От Сюнъаня до подземных сетей Чунцина

Согласно докладу Китайской академии информационно-коммуникационных технологий за 2026 год, страна перешла от отдельных пилотных проектов к системному внедрению цифровых двойников в городское управление.

В 2025 году в Китае реализовали более двух тысяч проектов по цифровым двойникам, что на 33% больше в годовом исчислении. Свыше половины спроса сформировали управление городами и промпарками, промышленное производство, а также водное хозяйство.

Одной из причин такого масштабирования стало формирование единой государственной системы управления данными. В 2023 году в Китае было создано Государственное управление данных при Госкомитете по развитию и реформам КНР, которое отвечает за развитие цифровой экономики, интеграцию государственных данных и реализацию стратегии «Цифровой Китай».

Следующим этапом развития цифровых двойников становится интеграция искусственного интеллекта. В такие платформы внедряются большие языковые модели, пространственный интеллект, мультимодальный анализ данных и генеративные технологии, благодаря чему цифровые модели начинают не только отображать происходящее, но и прогнозировать развитие событий.

Практическое применение такого подхода уже можно увидеть в ряде китайских городов и новых урбанистических проектов.

Одним из наиболее масштабных примеров стала новая территория Сюнъань площадью 1770 квадратных километров, где физический город и его цифровая копия создаются одновременно.

Директор профильного отдела Бюро промышленности, информационных технологий и данных района Сюнъань Лян Чжихао отметил, что проект стал первой в Китае концепцией цифрового города-двойника.

— Каждое здание в новом районе формирует цифровую модель с самого начала строительства. Парки, зеленые зоны и водные пути также проектируются и возводятся одновременно с цифровым моделированием, — пояснил он.

По его словам, практические результаты уже заметны. В районе развернута единая сеть датчиков, построено свыше 500 километров цифровых дорог и более пяти тысяч умных зданий, а к системе подключены свыше 100 тысяч видеотерминалов и почти миллион сенсоров. Это обеспечивает мониторинг территории в режиме реального времени.

Фото: www.xiongan.gov.cn

Таким образом цифровой двойник сопровождает развитие города буквально с первого дня строительства.

Если Сюнъань демонстрирует возможности цифрового двойника при строительстве нового города, то существующие мегаполисы используют эту технологию для модернизации уже действующей инфраструктуры. К примеру, в Наньтуне внедрение транспортной системы «Tianwang» («Небесная сеть») сократило время пробок на 58%, число остановок на 43% и увеличило скорость движения на 20%, сделав поездки комфортнее для 400 тысяч водителей.

Аналогичные технологии используются и для управления скрытой инфраструктурой «Shuzi Guanxian» («Цифровые трубопроводы»). В Чунцине 62 тысячи километров газовых, водопроводных и канализационных сетей полностью перевели в формат цифровых двойников. Платформа учитывает 38 различных характеристик трубопроводов и способна автоматически запускать сценарии реагирования при аварийных ситуациях.

Казахстанский вектор: Alatau City и стратегия Digital Kazakhstan

Казахстан также вступает в этап масштабной цифровой трансформации, где технологии цифровых двойников могут стать важным инструментом управления городской инфраструктурой, транспортом и инженерными сетями. В этой связи особую ценность приобретает практический опыт стран, уже внедривших подобные решения, прежде всего Китая.

Дополнительный импульс этому направлению придали объявление 2026 года Годом искусственного интеллекта и цифровизации, а также реализация стратегии Digital Kazakhstan. В стране создаются AI Research University, центр Alem.AI, строится Долина ЦОДов и формируется технологическая база для внедрения интеллектуальных систем управления.

Одной из первых масштабных площадок применения цифровых двойников должен стать новый город Алатау. Опыт китайского района Сюнъань представляет для этого проекта особый интерес.

Ранее на заседании Парламента заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев отметил, что Алатау станет современной платформой для внедрения управленческих и технологических решений, а успешные практики впоследствии можно будет масштабировать на всю страну.

— Начиная с проектирования, все должно быть в цифровом формате. Все информационные системы должны быть тоже в онлайн формате. Все решения будут реализованы на базе цифрового двойника города. Поэтому здесь мы будем максимально учитывать международный опыт, — подчеркнул он.

Важность углубления международного сотрудничества при внедрении технологий цифровых двойников подтверждают и в экспертном сообществе.

Член Общественного совета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Азиз Искаков считает, что важным вектором взаимодействия Казахстана и Китая должна стать поэтапная переориентация традиционных отраслей на подходы, основанные на ИИ и работе с данными.

— Сейчас крайне важно уделять особое внимание апробации технологий цифровых двойников, подготовке местных кадров и адаптации отечественных компаний к их внедрению. Это лучше всего делать через пилотные инициативы и экспериментальные площадки, запускаемые совместно с ведущими зарубежными технологическими гигантами, в том числе из Китая, — сказал он.

Фото: tech-news.kz

По его словам, в перспективе такая модель позволит не только комплексно проектировать новые микрорайоны с нуля, но и эффективно решать наболевшие задачи реновации, а также обновления стареющего жилого фонда советского периода.

Ведущий эксперт Пекина в сфере цифровой экономики, руководитель исследований Глобального альянса городов цифровой экономики Ли Вэй считает, что Китай уже накопил значительный опыт в области цифрового управления городами, промышленностью и окружающей средой.

— Реализуемый казахстанской стороной проект строительства цифрового города Алатау выступает эталонной и весьма амбициозной инициативой. Взаимовыгодное сотрудничество в данном направлении позволит Казахстану максимально эффективно ускорить цифровую трансформацию, — отметил Ли Вэй.

При этом эксперт подчеркивает, что успешное сотрудничество не должно сводиться к простому копированию китайских решений. Их необходимо адаптировать к законодательству, особенностям городской инфраструктуры и приоритетам развития Казахстана.

Опыт Китая показывает, что цифровые двойники уже перестали быть экспериментальной технологией и превратились в полноценный инструмент управления современными городами и инфраструктурой. Для Казахстана строительство Алатау открывает возможность внедрять такие решения уже на этапе проектирования, используя лучшие мировые практики. Однако успех цифровой трансформации будет зависеть не столько от заимствования зарубежных технологий, сколько от их грамотной адаптации к национальным условиям, законодательству и долгосрочным задачам развития страны.

Ранее сообщалось, что Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии.