Цифровизация и внедрение ИИ обеспечат должный уровень развития нации — Маулен Ашимбаев

Председатель Сената подчеркнул, что в настоящее время процессы цифровизации смещаются на преодоление цифрового неравенства, интеграцию цифровых технологий в повседневную жизнь и экономику.

— Вторая волна» цифровизации сместила акцент со сравнительно узкого сегмента госуслуг на преодоление цифрового неравенства, на интеграцию цифровых технологий в повседневную жизнь и экономику… Однако в малых городах, пригородах и селах каналы доступа безнадежно устарели. Здесь в основном используется технология ADSL, то есть передача по «медным» телефонным каналам, на скорости до 10 Мбит/сек. Оптоволокно, обеспечивающее широкополосное подключение, в сельской местности составляет всего 18%, в малых городах — 28%, в то время как в крупных городах достигает 44%. При этом рассредоточенность сельских населенных пунктов по территории Казахстана не делает их экономически привлекательными для операторов связи, предпочитающих густонаселенные города с высокой концентрацией населения и бизнеса. И это, не говоря о сельхозпредприятиях, находящихся за пределами любых населенных пунктов, или покрытия вдоль необитаемых трасс, — говорится в статье.

Маулен Ашимбаев отметил, что системным ответом на цифровой разрыв стал национальный проект «Доступный интернет». Он был принят по поручению Касым-Жомарта Токаева в октябре 2023 года. Его цель — обеспечить все населенные пункты доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с к 2027 году.