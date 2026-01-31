РУ
    01:03, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Цифровая проверка выявила лжепроизводителей: кто не прошел в реестр КТП

    По состоянию на 30 января 2026 года на включение в реестр казахстанских товаропроизводителей было подано 11 609 заявок. Отклонено 2 556 заявок от 457 субъектов, в том числе 206 заявок от 41 компании с низким скорингом, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    Фото: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

    На сегодняшний день в реестре зарегистрирована 2 671 заявка от 605 субъектов.

    Заявки ряда предприятий были отклонены из-за отсутствия подтвержденных признаков производственной деятельности. Так, представители ТОО «SapAZ», ТОО «ДатаХимПром», ТОО «Samruk Orda», ТОО «Reemax», ТОО «Golden Way LTD», ООИ «Шебер» и «DD21» предоставляли документы и видеоматериалы, в которых указывались способы и форматы деятельности, не соответствующие заявленным данным.

    Цифровая верификация позволяет исключить ситуации, когда статус казахстанского товаропроизводителя присваивается формально. Реестр фиксирует наличие реальной производственной деятельности, а не только пакет документов.

    Напомним, что на основании индустриальных сертификатов в реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, которые ранее подтвердили свой статус казахстанского товаропроизводителя.

    Реестр КТП формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанского товаропроизводителя, направленную на обеспечение прозрачности процедур и исключение формального присвоения статуса.

    Ранее в ведомстве сообщили, что казахстанским производителям нужно подтвердить статус в цифровом реестре до 30 января. 

    Теги:
    Производство Министерство промышленности и строительства Отечественный рынок
    Диана Калманбаева
    Автор
