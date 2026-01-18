Казахстанским производителям нужно подтвердить статус в цифровом реестре до 30 января

Сейчас в системе уже авторизованы более 3 831 компании.

Как отмечают в Министерстве промышленности и строительства, в рамках поддержки отечественных производителей в Казахстане продолжается поэтапное наполнение государственной информационной системы «Реестр казахстанских товаропроизводителей».

Всего подано 3 779 заявок, из которых зарегистрированы 90 предприятий, успешно прошедших оценку производственной деятельности. Реестр формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанского производителя, чтобы обеспечить прозрачность процедур, адресность государственной поддержки и исключить формальное присвоение статуса.

В системе представлены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и легкой промышленности.

Производителям, которые были автоматически перенесены в Реестр, необходимо до 30 января 2026 года заполнить сведения в системе на сайте и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. Предприятия, не прошедшие этап регистрации, будут исключены из реестра.

По данным ведомства, работа по наполнению реестра казахстанских товаропроизводителей продолжается.