Цифровая маркировка в промышленности: какие новые направления запускает Казахстан

По ее словам, одним из наиболее успешных направлений цифровизации стала маркировка обувной продукции, внедренная в ноябре 2021 года.



— С 2019 по 2020 год был пилот, который позволил нам промаркировать более 145 млн единиц обуви. Это достаточно большое количество участников — 4700 участников проекта, — отметила вице-министр.

Благодаря цифровой маркировке обуви удалось добиться ощутимых результатов:

• Снижения доли нелегального оборота и роста налоговых поступлений. Так, объем НДС и таможенных пошлин увеличился на 317,9% — с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 24,8 млрд тенге в 2024 году.

• Рост доверия потребителей: приложение Naqty Onim позволяет проверить дату производства, страну происхождения и производителя товара.

• Выравнивание условий конкуренции между легальными участниками рынка.

По словам Жаннат Дубировой, при внедрении маркировки применялся сбалансированный подход, включающий возмещение 50% затрат на маркировку, бесплатную выдачу кодов маркировки для остатков в 2022 году, оптимизацию карточек обуви в информационной системе и взаимное признание кодов со странами ЕАЭС, что облегчает экспорт продукции.

Министерство уже работает над следующими этапами цифровой маркировки:

• товары легкой промышленности — с декабря 2026 года;

• ювелирные изделия — с декабря 2026 года;

• продукция бытовой химии и косметика — в рамках пилотного проекта.



— На сегодняшний день у нас в работе три крупных направления: товары легкой промышленности, ювелирные изделия, бытовая химия и косметика, — подчеркнула Дубирова.



Вице-министр также отметила, что цифровая маркировка стала основой для создания национального каталога товаров, который играет ключевую роль в структурировании и цифровизации экономики.



— Национальный каталог позволяет нам иметь полностью каталогизированную базу всех товаров для всех отраслей. Сейчас мы будем применять его в национальной информационной системе промышленности, чтобы строить промышленную политику более структурированно и интегрировать ее с другими отраслями, например со строительством, — сказала она.

Ранее мы писали, как отличить оригинальную обувь от подделки благодаря маркировке.