Маркировка в Казахстане: как отличить оригинальную обувь от подделки

Как рассказали в пресс-службе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanbа, благодаря нововведению покупатель может заранее получить достоверную информацию о товаре — от наименования и описания до данных о производителе, импортере и стране происхождения. Это позволяет принимать осознанное решение при покупке и снижает риск приобретения контрафактной продукции.

— Оригинальность обуви подтверждается сертификатами соответствия и качества, которые требуются при импорте или производстве. Участниками маркировки могут быть только легальные субъекты, а передача данных в систему осуществляется с использованием ЭЦП, что подтверждает подлинность сведений, — отметил руководитель проекта маркировки товаров легкой промышленности Единого оператора маркировки Tanba Ерлан Карабаев.

Уточняется, что каждая пара обуви снабжается уникальным кодом Data Matrix. Отсканировав его через мобильное приложение Naqty Onim, покупатель может проверить легальность товара. На сегодня в системе зарегистрировано более 4,5 тыс. участников оборота обуви, а общее количество промаркированных пар составляет порядка 137,5 млн.

Ранее Kazinform писал о системе маркировки в Казахстане: для чего ее запустили и какие результаты были достигнуты.